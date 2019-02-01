Супрун назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

Новости Украины: И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что ряд лекарственных препаратов несовместимы с алкоголем.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила украинцев, что ряд лекарственных препаратов несовместимы с алкоголем, и призвала внимательно читать инструкцию. Об этом она написала в Facebook.

"После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с такими антибиотиками как: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание - это названия действующего вещества, а не препарата", - подчеркнула она.

Чиновник добавила, что сочетание алкоголя с этими антибиотиками вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы.

По ее словам, остальные антибиотики не имеют строгих противопоказаний относительно алкоголя, "хотя инфекционные болезни, лихорадка, головная боль и алкоголь не похожи на здоровую комбинацию, согласитесь".

В то же время Супрун напомнила, что есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем, и призвала обязательно читайте инструкцию к лекарствам.Она назвала основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем. В частности, это обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и др.), в этом случае возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени; для сердечно-сосудистых болезней (в частности, нитроглицерин) - вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

А диабетические препараты в сочетании с алкоголем очень сильно снижают уровень сахара в крови, в этом случае возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

"Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление", - отметила чиновник.

Кроме того, алкоголь усиливает побочные эффекты от антигистаминных препаратов, вызывает или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия, а препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии, в сочетании с алкоголем приводят к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение и риск передозировки.

В список лекарств несовместимых с алкоголем входят препараты для лечения артрита (например, диклофенак), антикоагулянты, витамины и минералы, в том числе из еды, ведь алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка, и лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3).