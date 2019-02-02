Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с РФ

Новости Украины: Президент США заявил что поддерживает решение Вашингтона выйти из Договора о сокращении количества ракет средней и малой дальности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о сокращении количества ракет средней и малой дальности (РСМД) со 2 февраля.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Белого дома, распространенном в пятницу.

"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что понимают угрозу, которую представляют нарушения со стороны России, а также риски для контроля над вооружениями, если игнорировать нарушения договора", - подчеркнул американский лидер.

В этой связи он подчеркнул, что Россия "слишком долго" и "безнаказанно" пренебрегала обязательствами по РСМД, разрабатывая запрещенную ракетную систему, что грозит союзникам Соединенных Штатов.

В то же время, Трамп заявил, что Вашингтон остается приверженным к процессу эффективного, прозрачного и подотчетного контроля над вооружениями, когда все стороны "неукоснительно выполняют свои обязательства". Он выразил готовность к проведению переговоров с Россией относительно контроля над вооружениями, "которые соответствуют этим критериям".

4 декабря прошлого года Вашингтон дал России 60 дней для того, чтобы вернуться к исполнению договора РСМД. В эту пятницу США заявили, что со 2 февраля официально выходят из Договора о ликвидации ракет малой средней дальности, подписанного в 1987 году президентами СССР и США.