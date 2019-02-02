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Суббота, 02.02.2019
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
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США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков

США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
05:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Переговоры с РФ не будут двигаться дальше, пока она не освободит пленных моряков.

Соединенные Штаты не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в Черном море.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщило посольство Украины в США.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – цитирует посольство заявление Волкера на международной медиа-площадке во время телефонного брифинга в Брюсселе.

Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

Волкер рассказал о возможных последствиях для РФ, если та не вернет Украине моряков

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – заявил он.

Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за Крыма в феврале. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры, однако ничего не решено. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале, отметил Волкер.

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США, Россия, Курт Волкер, Захваченные моряки.
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