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Кандидат Вилкул винит СБУ в покушении на него "зеленкой"

Кандидат Вилкул винит СБУ в покушении на него &quot;зеленкой&quot;
14:42 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Полиция

Новости Украины: Лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул обвинил СБУ в подготовке атаки зеленкой на него.

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что Служба безопасности Украины отслеживает все его передвижения через GPS, а управления СБУ по Украине получили распоряжение организовывать нападения на него.

Об этом Вилкул заявил после инцидента в Бердянске, где участники акции против его приезда в город облили нардепа зеленкой.

"Второе за день нападение ... В Мангуше (Донецкой обл.) был "Гражданский корпус "Азов", в Бердянске (Запорожская обл.) – "Донбасс". Со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а они всегда подконтрольны СБУ, иначе бы уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами", - заявил нардеп.

Кандидат в президенты в Бердянске получил зеленкой в лицо

По мнению Вилкула, "власть пытается его поломать и не допустить его выхода во второй тур выборов".

Он также заявил, что СБУ "отслеживает его передвижения через GPS".

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Все по теме:

Украина, СБУ, Александр Вилкул, Кандидат в президенты, Выборы 2019.
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