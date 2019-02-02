Кандидат Вилкул винит СБУ в покушении на него "зеленкой"

Новости Украины: Лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул обвинил СБУ в подготовке атаки зеленкой на него.

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что Служба безопасности Украины отслеживает все его передвижения через GPS, а управления СБУ по Украине получили распоряжение организовывать нападения на него.

Об этом Вилкул заявил после инцидента в Бердянске, где участники акции против его приезда в город облили нардепа зеленкой.

"Второе за день нападение ... В Мангуше (Донецкой обл.) был "Гражданский корпус "Азов", в Бердянске (Запорожская обл.) – "Донбасс". Со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а они всегда подконтрольны СБУ, иначе бы уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами", - заявил нардеп.

По мнению Вилкула, "власть пытается его поломать и не допустить его выхода во второй тур выборов".

Он также заявил, что СБУ "отслеживает его передвижения через GPS".