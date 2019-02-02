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Гройсман о возвращении Крыма и Донбасса: Это лишь вопрос времени

Гройсман о возвращении Крыма и Донбасса: Это лишь вопрос времени
16:00 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что оккупированный Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса скоро вернут Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина рано или поздно вернет оккупированные территории и восстановит свою территориальную целостность.

Гройсман отметил, что хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, но это лишь вопрос времени.

Премьер-министр Украины также отметил, что Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Главной задачей правительства он видит создание сильной экономики и обеспечение высокого уровня жизни, чтобы в конечном итоге, когда оккупированные территории вернутся в состав Украины, люди хотели там жить.

Гройсман  считает, что на сегодняшний день Украина возрождается несмотря на постоянную агрессию со стороны России, а также после мучительных экономических потерь, вызванных активными боевыми действиями 2014-2015 годов. 

Глава правительства Украины подчеркнул, что нынешняя власть реализовала гораздо более глубокие реформы, чем те, которые были сделаны за последние 25 лет.

Напомним, сегодня, 2 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на съезде партии "Народный фронт", подчеркнул важность единства власти для развития страны. Он поблагодарил председателя Верховной Рады Украины, членов правительства, президента, поскольку только вместе по его мнению они смогут, не мешая друг другу, делать совместное дело.

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Все по теме:

Крым, Донбасс, Возвращение, реформы в Украине, Владимир Гройсман, Оккупация РФ.
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