Выборы-2019: сегодня завершается прием документов от кандидатов

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия напомнила, что в воскресенье, 3 февраля, завершается срок подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Украины.

В воскресенье, 3 февраля, завершается срок подачи в Центральную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатом на пост Президента на очередных выборах 31 марта. Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, утвержденном ЦИК.

Согласно плану подача документов в Центризбирком для регистрации кандидата на пост Президента Украины началась с первого дня избирательного процесса, то есть 31 декабря 2018 года, и заканчивается за 55 дней до дня выборов, то есть 3 февраля 2019 года.

ЦИК принимает решение о регистрации кандидата на пост Президента Украины или об отказе в регистрации в течение пяти дней со дня принятия документов, то есть по 8 февраля включительно.

Как сообщалось, 29 января действующий Президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок на очередных выборах 31 марта.

Кроме того, журналист-расследователь Дмитрий Гнап накануне заявил, что планирует в воскресенье, 3 февраля, подать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты. Его выдвинула партия "Сила людей" на своем съезде 20 января.

В Украине 31 декабря 2018 года стартовал избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения продлится по 3 февраля.

Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн грн.

Регистрация кандидатов в президенты продлится по 8 февраля включительно.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост главы государства: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Владимира Зеленского, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Юрия Деревянко и Николая Габера.