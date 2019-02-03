Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы

Новости Украины: Действующий президент подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в кандидаты на президентские выборы-2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в кандидаты на президентские выборы-2019 года. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей станице в Facebook.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал он.

29 января Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок во время форума От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.

Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".