В ОБСЕ призвали РФ освободить захваченных украинских моряков и корабли

Новости Украины: ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

В ОБСЕ есть ряд инструментов по укреплению безопасности, разработанные специально для Черноморского региона. В то же время, освобождение захваченных Россией украинских моряков и кораблей стало бы хорошим началом для деэскалации ситуации. Об этом заявил в интервью австрийскому журналу Profil генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И поэтому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе для того, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

По словам Гремингера, ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности прежде всего разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности специально для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения", - заявил генсек ОБСЕ.