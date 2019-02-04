Аваков: есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей

Новости Украины: РФ специально запускает фейки о якобы массовых фальсификациях на выборах в Украине.

Систему масштабного подкупа избирателей пытаются создать в Украине. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует "5 канал".

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", – напомнил Аваков.

Глава МВД заверил, что правоохранительные структуры предпримут все меры, чтобы предотвратить вопиющим нарушением.

Ранее в эфире "5 канала" советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что РФ специально запускает фейки о якобы массовых фальсификациях на выборах в Украине, чтобы разбалансировать общество.