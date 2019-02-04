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ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины
04:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы. В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Также 3 февраля документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта подал выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап. Кроме того, Вера Савченко принесла документы для регистрации кандидатом ее сестры, находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, но без внесения залога в 2,5 млн грн.

Еще ожидают решения ЦИК подавшие ранее документы самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь, кандидат от "Народного руха", нардеп Виктор Кривенко.

2 февраля документы в ЦИК подали исключенный из фракции "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, проживающий в Москве экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник и еще ряд граждан Украины.

8 февраля – последний день принятия решений о регистрации подавших документы кандидатами в президенты или об отказе в регистрации.

За весь период подачи документов изъявили желание стать кандидатами на пост президента Украины 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.

На данный момент на выборах президента Украины 31 марта уже зарегистрировано 28 кандидатов.

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ЦИК, Документы, Регистрация, Выборы в Украине.
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