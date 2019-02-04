Трюдо поговорил с лидером венесуэльской оппозиции Гуайдо

Новости Украины: Джастин Трюдо отметил Хуана Гуайдо за его мужество и лидерство в помощи по возвращению Венесуэлы к демократии.

Между премьер-министром Канады и оппозиционным лидером Венесуэлы Хуаном Гуайдо состоялась первая официальная беседа. Об этом заявили в офисе Джастина Трюдо.

“Лидеры обсудили важность отправки международным сообществом четкого месседжа относительно легитимности режима Мадуро и необходимости уважать Конституцию Венесуэлы. Оба также подчеркнули важность проведения свободных и честных президентских выборов”, - говорится в распространенном заявлении.

Джастин Трюдо также отметил Хуана Гуайдо “за его мужество и лидерство в помощи по возвращению Венесуэлы к демократии и предложил дальнейшую поддержку Канады”. “Премьер-министр отметил, что члены “президент группы” во время встречи в Оттаве рассмотрят, как международное сообщество может еще больше поддержать народ Венесуэлы, в том числе путем предоставления гуманитарной помощи”, - отметили в офисе Трюдо.

В то же время Хуан Гуайдо “выразил свою приверженность мирному переходу к демократии в Венесуэле согласно Конституции страны” и “поблагодарил премьер-министра за ведущую роль Канады в консолидации международной реакции на кризис в Венесуэле”.

Напомним, в понедельник в Оттаве соберутся представители 14 государств Южной и Северной Америки, которые входят в так называемую “президент группы”, члены которой пытаются найти мирный выход из кризиса в Венесуэле.