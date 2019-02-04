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Украинские консулы посетили в СИЗО "Лефортово" раненого моряка Сороку

Украинские консулы посетили в СИЗО &quot;Лефортово&quot; раненого моряка Сороку
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинские консулы в Москве посетили украинского военнопленного моряка Василия Сороку, который был ранен в руку, состояние его здоровья улучшается.

Украинские консулы в Москве посетили в следственном изоляторе №2 "Лефортово" украинского раненого военнопленного Василия Сороку, которого недавно перевели из СИЗО №1 "Матросская тишина". Об этом сообщил заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк.

"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", - сказал Хомяк.

Он добавил, что по информации консулов, Сорока жалоб не высказывал, состояние здоровья улучшается.

"Будем надеяться, что состояние здоровья их улучшится", - добавил дипломат.

Украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.  Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

У военнопленного моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 28 января адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово". Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.

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СИЗО, Ранение, Лефортово, Украинский военнопленный моряк, Василий Сорока, Посетили украинские консулы.
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