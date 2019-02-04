На 90-м году жизни умер бывший народный депутат Украины

Новости Украины: После тяжелой болезни умер бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, экс-нардеп Юрий Ельченко.

Сегодня стало известно о смерти бывшего члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, бывшего народного депутата независимой Украины Юрия Ельченко.

Известно, что Ельченко умер 2 февраля после продолжительной болезни.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух.

"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", – сказано в сообщении.

Известно, что Юрий Никифорович Ельченко был членом КПСС и членом ЦК КПУ, а также депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Киева.

В 1991 году становится народным депутатом Украины 1-го созыва, возглавлял подкомиссию по вопросам межреспубликанских отношений Комиссии ВС Украины по вопросам государственного суверенитета, межреспубликанских и межнациональных отношений.

Юрий Ельченко умер на 90-м году жизни, он является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, 31 января в Киеве возле Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж.

17 января в здании Верховной Рады стало плохо народному депутату от Радикальной партии Олега Ляшко Юрию Шухевичу.