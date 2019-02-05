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Климкин: Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением

Климкин: Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин убежден в необходимости экономического рывка в ближайшие 5 лет, иначе Россия разрушит суверенность Украины.

За следующие пять лет Украине необходимо совершить экономический рывок и избавиться от постсоветской ментальности, иначе Россия развалит нашу страну.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"...Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удастся. Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой", - сказал Климкин.

Отвечая на вопрос, возможен ли сценарий, при котором Донбасс вернется на условиях русского якоря и обрушит Украину, глава МИД признал, что " такая опция остается".

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"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем... Работать надо... Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - считает Климкин.

По его мнению, для возвращения региона под украинский контроль необходимы две вещи: Украина как успешный и конкурентный в мире демократический проект и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира.

Климкин констатировал, что пока у нас нет "ни того, ни другого, но мы можем этого достичь".

"Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - считает глава МИД.

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Украина, РФ, Донбасс, МИД Украины, Павел Климкин.
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