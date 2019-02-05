Гройсман: Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли

Новости Украины: Владимир Гройсман прокомментировал отстранение Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что сейчас нельзя допустить остановку реформы медицинской отрасли и возвращение в нее коррупции.

Так на своей странице в Facebook он прокомментировал решение Окружного административного суда города Киев о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

"О ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращение в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал премьер.

Окружной административный суд города Киев во вторник частично удовлетворил заявление народного депутата от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун реализовать полномочия министра здравоохранения. Сама Супрун накануне назвала иск Мосийчука очередной "атакой на трансформацию системы здравоохранения". В комментарии Укринформу министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что правительство будет обжаловать это решение суда.