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Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты

Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЦИК по состоянию на вечер вторника уже зарегистрировала 35 кандидатов в Президенты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Виктора Кривенко, Сергея Носенко, Сергея Кривоноса и Руслана Ригованова кандидатами на пост Президента на очередных выборах 31 марта.

Соответствующие решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает корреспондент.

Центризбирком зарегистрировал кандидатом на пост главы государства народного депутата Виктора Кривенко, выдвинутого в Президенты политической партией "Народный рух Украины".

ЦИК также зарегистрировал кандидатом на пост Президента первого заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Кривоноса, выдвинутого партией "Воины АТО".

Кроме того, кандидатами в Президенты зарегистрировано старшего управляющего партнера ООО "Интернэшнл инвестмент партнерс Украина" Сергея Носенко и в.а. начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт" Руслана Ригованова, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения.

Таким образом, по состоянию на 17 часов 5 февраля ЦИК зарегистрировала 34 кандидатов на пост главы государства: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Владимира Зеленского, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Юрия Деревянко, Николая Габера, Романа Бессмертного, Виктора Бондаря, Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Сергея Носенко и Руслана Ригованова.

Народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в последний день подачи 3 февраля он принес в комиссию документы для регистрации на выборах 31 марта как самовыдвиженец.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря 2018 года стартовал избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. Выдвижение кандидатов партиями или путем самовыдвижения продолжалось до 3 февраля. Регистрация кандидатов в Президенты продлится до 8 февраля включительно.

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ЦИК, ВСУ, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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