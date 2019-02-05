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Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине.

Верховной Раде предлагают закрепить норму, согласно которой гражданин государства-агрессора не может быть наблюдателем на выборах в Украине

Согласно тексту законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине", обнародованному на сайте Верховной Рады во вторник, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах".

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 4 февраля, обнародован на сайте парламента 5 февраля.

Среди инициаторов документа - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и др.

Как сообщалось, в январе 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым признала Российскую Федерацию государством-агрессором.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта, парламентские должны состояться осенью.

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Верховная Рада, ВР, Наблюдатели на выборах, Выборы 2019.
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