Скачать
Вторник, 05.02.2019
Филарет продолжает руководство Киевской епархией
Филарет продолжает руководство Киевской епархией
Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ

Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ
21:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Предстоятель ПЦУ утвердил состав Священного Синода и провел его первое заседание.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ и во вторник созвал его первое заседание.

"Митрополит Епифаний определил, что кроме постоянных членов Синода (патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона), в его состав включены: Димитрий, митрополит Львовский и Сокальский; Иоанн, митрополит Черкасский и Чигиринский; Сергий, архиепископ Донецкий и Мариупольский; Федор, архиепископ Полтавский и Кременчугский; Иларион, архиепископ Ровенский и Острожский; Евстратий, архиепископ Черниговский и Нежинский; Герман, архиепископ Черновицкий и Хотинский; Агапит, архиепископ Вышгородский; Симеон, епископ Днепровский и Криворожский", - сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ во вторник.

Филарет продолжает руководство Киевской епархией

Первое заседание Священного Синода ПЦУ состоялось в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской под председательством митрополита Епифания с участием всех членов Синода, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (из-за его госпитализации).

В сообщении подчеркивается, что согласно уставу ПЦУ, годовой (постоянный) Священный Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и двенадцати епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председательствующим, в соответствии со старшинством архиерейской хиротонии.

Синодальный год делится на два синодальных периода: зимний (1 сентября - 28-29 февраля) и летний (1 марта - 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Священного Синода меняется в каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.

Как сообщалось, интронизация предстоятеля ПЦУ состоялась 3 февраля в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церковь, Священный Синод, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
04 Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
05 Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти
Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь