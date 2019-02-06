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Слободян заявил, что проект "Стена" реализован только на треть

Слободян заявил, что проект &quot;Стена&quot; реализован только на треть
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Строительство "Стены" на российско-украинской границе реализовали на 30%.

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект "Стена") в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, заявляет спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал О.Слободян в эфире "5 канала".

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность. "Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - отметил спикер Госпогранслужбы.

О.Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась. "Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

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Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет "не теми темпами, которыми мы бы хотели". "Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", - подчеркнул О.Слободян.

Проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

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Граница, Госпогранслужба, ГПСУ, Стена, Олег Слободян.
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