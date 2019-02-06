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Омелян назвал два варианта прекращения ж\д сообщения с Россией

Омелян назвал два варианта прекращения ж\д сообщения с Россией
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Полное прекращение ж/д сообщения Украины с РФ может произойти без решения госорганов, а по объективным причинам.

Полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией может произойти без какого-то решения на уровне центральной власти, а в силу объективных причин.

Об этом после заседания правительства в среду заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение о сокращении вдвое количества рейсов пассажирских поездов из Украины в РФ.

”Мы видим, что пассажиропоток сам по себе умирает. Я хотел, чтобы было принято решение на государственном уровне, но если такого решения не будет, то это произойдет объективно”, - сказал он.

По словам министра, в 2018 году пассажиропоток между двумя странами снизился на 20%.

Как сообщалось, ранее акционерная компания «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса.

Так, в 2018 году «Укрзализныця» перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

При этом, по данным ”Укрзализныци”, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, за период с августа до конца прошлого года «Укрзализныця» перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. В этой связи специалисты «Укрзализныци» прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление.

Кроме того, в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

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Украина, Укрзализныця, Железная дорога, РФ, Владимир Омелян, УЗ.
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