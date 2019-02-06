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Верховная Рада 6 февраля провалила все голосования

Верховная Рада 6 февраля провалила все голосования
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня Верховная Рада не приняла ни одного решения, следующее заседание пройдет завтра.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада не приняла ни одного решения.

Как передает корреспондент, парламент не поддержал проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему «Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата» (№9129). За данный проект проголосовали только 152 народных депутата (при необходимом минимуме 226 - ред).

Сегодня почти все заседание парламент рассматривал во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции» (№6746).

Парламент будет голосовать за этот законопроект завтра, поскольку осталось рассмотреть около 40 поправок.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что завтра после голосования за данный законопроект парламент перейдет к рассмотрению изменений в Конституцию в части определения направления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

После этого Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как известно, сегодня, согласно Регламенту ВРУ, в парламенте только утреннее заседание, а во второй половине дня депутаты работают в комитетах.

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Верховная Рада, Украина, Андрей Парубий.
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