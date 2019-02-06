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Климкин о Северной Македонии в НАТО: Добрый знак, который нас вдохновляет

Климкин о Северной Македонии в НАТО: Добрый знак, который нас вдохновляет
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Пример Северной Македонии вдохновляет Украину на пути к НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Республику Северная Македония с подписанием протокола о вступлении в НАТО и заявил, что пример Скопье вдохновляет Украины также стремиться к членству в Альянсе.

"Поздравляю друзей (через несколько дней - Республику Северная Македония) с подписанием протокола о вступлении в НАТО. Добрый знак, который нас вдохновляет. Ни одни исторические контексты и разногласия не помешают стремлению к безопасности и демократии. Уверен, Украина осилит свой путь к НАТО", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Северная Македония после НАТО готовится вступить и в ЕС

Ранее в этот день в Брюсселе состоялась церемония подписания протокола о присоединении республики Северная Македония к Североатлантическому альянсу. От имени НАТО документ подписали 29 постоянных представителей стран Альянса, от Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров.

После Северной Македонии в НАТО ожидают Грузию

Когда все 29 стран ратифицируют протокол, Северная Македония станет 30-м членом НАТО.

Североатлантический альянс пригласил Северную Македонию вступить в организацию на саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.

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НАТО, МИД Украины, Павел Климкин, Северная Македония.
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