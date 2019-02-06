Климкин о Северной Македонии в НАТО: Добрый знак, который нас вдохновляет

Новости Украины: Пример Северной Македонии вдохновляет Украину на пути к НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Республику Северная Македония с подписанием протокола о вступлении в НАТО и заявил, что пример Скопье вдохновляет Украины также стремиться к членству в Альянсе.

"Поздравляю друзей (через несколько дней - Республику Северная Македония) с подписанием протокола о вступлении в НАТО. Добрый знак, который нас вдохновляет. Ни одни исторические контексты и разногласия не помешают стремлению к безопасности и демократии. Уверен, Украина осилит свой путь к НАТО", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Ранее в этот день в Брюсселе состоялась церемония подписания протокола о присоединении республики Северная Македония к Североатлантическому альянсу. От имени НАТО документ подписали 29 постоянных представителей стран Альянса, от Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров.

Когда все 29 стран ратифицируют протокол, Северная Македония станет 30-м членом НАТО.

Североатлантический альянс пригласил Северную Македонию вступить в организацию на саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года.