Климкин в США провел встречу с венгерским коллегой

Новости Украины: Глава украинского МИДа Павел Климкин и его коллега из Венгрии Петер Сийярто встретились в США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретились в Вашингтоне и обсудили темы двухстороннего повестки дня.

Об этом Климкин сообщил на своей на странице в Facebook.

”Среди многих встреч сегодня в Вашингтоне - уже традиционные переговоры с венгерскими друзьями. В ближайшее время украинский министр обороны поедет общаться с союзниками НАТО. А мы и в дальнейшем будем работать над нашими любимыми венгерско-украинскими темами, чтобы украинские венгры чувствовали себя дома”, - заявил Климкин.

Также он сообщил, что обсудил с Сийярто дальнейшие пути имплементации языковых положений 7-й статьи закона об образовании Украины относительно обучения в школах на языках национальных меньшинств. ”Очень важно сейчас продолжить переходный период, чтобы обеспечить надлежащую подготовку для наших преподавателей, усовершенствовать методическую базу и решить многие другие сверхважные вопросы”, - заявил Климкин.