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Денисова обратилась к Москальковой по состоянию здоровья Бекирова

Денисова обратилась к Москальковой по состоянию здоровья Бекирова
22:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: У активиста Эдема Бекирова в симферопольском СИЗО началась аллергическая реакция.

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, началась аллергическая реакция, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По информации, которую я получила от дочери Эдема Бекирова, у крымского татарина появилась аллергическая реакция" – написала Л. Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам омбудсмена у Эдема Бекирова и Сервера Мустафаева началась аллергическая реакция из-за грибковых отложений на стенах камеры.

"Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам" – отметила Л. Денисова.

"Я уже направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции содержащихся граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями" – подытожила Л. Денисова.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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СИЗО, Омбудсмен, Политзаключенные, Людмила Денисова, Эдем Бекиров.
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