Скачать
Среда, 06.02.2019
Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
МИД Украины напоминает: граждане РФ не станут наблюдателями на выборах
МИД Украины напоминает: граждане РФ не станут наблюдателями
Барселона - Реал 0:1 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Барселона - Реал 0:1 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения

ООН склоняет Россию к выполнению "крымской резолюции"

ООН склоняет Россию к выполнению &quot;крымской резолюции&quot;
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Россия должна выполнить резолюцию с призывом освободить украинских моряков.

Резолюции принимаются для того, чтобы быть реализованы, и ООН следит за их внедрением, это касается и “крымской” резолюции, которая требует освободить пленных украинских моряков, считает представитель президента Генассамблеи ООН.

Об этом она заявила в среду, 6 февраля, в комментарии корреспонденту на брифинге в ООН.

"Президент Генеральной ассамблеи еще раз подчеркивает, что резолюции принимаются не просто так. Резолюции ООН - Генеральной Ассамблеи или Совета безопасности - должны быть имлементованы, должны соблюдаться", - пояснила Грейли, отвечая на вопрос корреспондента о том, что Москва не соблюдает требование немедленно освободить пленных украинских моряков, сформулированное в резолюции №А/73/L.47 от 17 декабря 2018 года, и продолжает попытки допросов, несмотря на их статус военнопленных.

Как сообщалось, Генассамблея ООН 17 декабря приняла внесенную группой из сорока государств во главе с Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей". "За" проголосовали 66 государств-членов, "против" - 19, "воздержались" - 72.

Впервые в тексте упоминается, что оккупировав Крым, Россия нарушила взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму. Резолюция призывает Москву вывести войска из Крыма и завершить свою временную оккупацию украинского полуострова.

Документ также осуждает нападение на украинские корабли и моряков Военно-морских сил 25 ноября и призывает Россию немедленно их освободить без дополнительных условий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, РФ, Крымская резолюция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Скорая помощь: в каких случаях "неотложка" не приедет на вызов
03 День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления
04 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
05 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко объявил начало монетизации субсидий: как получить выплаты
Порошенко объявил начало монетизации субсидий: как получить
Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине
Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Млечный путь оказался не таким, каким мы его всегда представляли
Млечный путь оказался не таким, каким мы его всегда представляли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь