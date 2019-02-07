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ГП "СЕТАМ" передано в управление АРМА

ГП &quot;СЕТАМ&quot; передано в управление АРМА
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин передал СЕТАМ в сферу управления АРМА.

Кабинет министров Украины передал ГП "СЕТАМ" из сферы управления Министерства юстиции в подчинение Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.

Общая площадь недвижимости в управлении АРМА составляет более 500 тыс. кв. м., указывается в пояснительной записке к проекту постановления, текстом которой располагает агентство.

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"С целью обеспечения эффективного выполнения функций, возложенных на Национальное агентство, целесообразной является передача ГП "СЕТАМ" для способствования работе органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, в частности для решения вопросов идентификации, инвентаризации, упаковки, перевозки, хранения, охраны и оценки вещественных доказательств (активов) с момента их вывоза во время досудебного расследования уголовного производства, то есть до наложения на них ареста судом, а также после применения этой меры обеспечения криминального производства", - указывается в документе.

ГП "СЕТАМ" - государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

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Кабмин, Минюст, СЕТАМ, АРМА.
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