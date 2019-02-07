Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США

Новости Украины: Петр Порошенко поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в предоставлении автокефалии ПЦУ.

Президент Петр Порошенко поблагодарил епископов Украинской православной церкви в США за помощь в предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом глава государства заявил во время встречи с епископами - первоиерархом УПЦ в США митрополитом Иерапольским Антонием и управляющим Западной епархией УПЦ в США архиепископом Памфильським Даниилом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии Православной Церкви Украины и лично поблагодарил митрополита Антония и Архиепископа Даниила за их поддержку и помощь в процессе создания независимой Православной украинской церкви. Глава государства также поблагодарил Вселенского патриарха за его усилия в предоставлении томоса для Украины», - говорится в сообщении.

«Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и высокого мужества, и смелости, которых многие в России просто не ожидали», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь митрополит Иерапольский Антоний отметил, что «весь этот процесс был проведен Святым Духом».

«Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но Слава Богу, что Вы стояли и принимали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь», - сказал митрополит и поблагодарил Порошенко за его большую работу.

«Это невероятное и очень важное событие в истории украинской нации... Мы ждали такое лидерство очень много лет, гораздо больше чем Вы», - добавил Антоний.

Митрополит Иерапольский подчеркнул важность сохранения стабильности в Украине.

«Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, за Вашими взглядами и Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс», - добавил священнослужитель.