Скачать
Четверг, 07.02.2019
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Продан выступает за ликвидацию НС &quot;Нафтогаза&quot;
Продан выступает за ликвидацию НС "Нафтогаза"
Владимир Кличко стал &quot;Новатором года&quot;
Владимир Кличко стал "Новатором года"
Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник
Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

В МинВОТ оценили выступление Януковича

В МинВОТ оценили выступление Януковича
10:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В МинВОТ расценивают заявление Януковича о готовности присоединиться к переговорному процессу по обмену заложниками попыткой привлечь к себе внимание.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) расценивают заявление бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, о готовности присоединиться к переговорному процессу по обмену украинских пленных в РФ на осужденных в Украине российских граждан по формуле «всех на всех» попыткой привлечь к себе внимание.

Как передает корреспондент, об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.

«Заявление о том, что я (Янукович - ред) хочу участвовать в обмене, которое исходит от человека, который был обвинен и судом получил 13 лет тюрьмы, и сейчас рассматривается это дело в апелляции - это попытка показать, что «я еще что-то значу в этом мире», - считает Грымчак.

«В этом вообще смысла нет. Это попытка вернуть к себе внимание, и больше ничего», - резюмировал он.

Как сообщалось, 6 февраля бывший президент Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, заявил о готовности возглавить инициативу по обмену украинских пленных в РФ на осужденных в Украине граждан РФ по формуле «всех на всех».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Украина, МинВОТ, Приговор Януковичу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
02 Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
03 К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны
04 Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника
05 Барселона - Реал 1:1 события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
Григорьев день: история праздника и народные традиции
Григорьев день: история праздника и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь