Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО

Новости Украины: Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Верховная Рада Украины утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент, за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора (№9037) проголосовали 334 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Против данного проекта закона проголосовали 35 народных депутатов, среди них 31 член фракции "Оппозиционный блок".

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Выступая перед парламентариями перед голосованием, глава Украинского государства Петр Порошенко выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО и ЕС.

7 лютого #Рада8 334 голосами прийняла #ЗП9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в #ЄС та в О@NATO

https://t.co/u1E8GDMg1g pic.twitter.com/Ajl0J8yuY2 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 7 февраля 2019 г.

"Нашими совместными усилиями Украина обеспечит членство в НАТО, членство в ЕС. Мы идем своим путем и этот путь, путь к членству Украины в Евросоюзе и НАТО", - сказал П.Порошенко перед голосованием.

Он отметил, что последние пять лет Украина реформирует сектор безопасности и делает все, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

П.Порошенко выразил убеждение, что во время прямой трансляции за этим заседанием Верховной Рады внимательно следят в России. "В Кремле очень внимательно следят за событиями в Верховной Раде. Не дождетесь! Не будет сегодня у вас радости и Верховная Рада сегодня продемонстрирует то единство, которое демонстрируется последние 4 года", - подчеркнул он.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров в свою очередь должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле Конституции Украины будет закреплено, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Закон о внесении изменений в Конституцию вступит в силу на следующий день после публикации.

Как сообщалось, 3 сентября 2018 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с конституционными изменениями относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО.

22 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.