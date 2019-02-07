Скачать
Четверг, 07.02.2019
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией
Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией
В сети показали первые кадры 8 сезона сериала &quot;Игра престолов&quot;
В сети показали первые кадры 8 сезона сериала "Игра престолов"

Порошенко зарегистрирован в ЦИК кандидатом в президенты

Порошенко зарегистрирован в ЦИК кандидатом в президенты
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Действующего президента Украины Петра Порошенко зарегистрировали в ЦИК в качестве кандидата в президенты на следующие выборы.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Украины Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Как передает корреспондент агентства, такое решение Комиссия приняла на заседании в четверг.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля ЦИК зарегистрировала уже 41 кандидата в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Петр Порошенко, Выборы в Украине, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
02 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
03 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
04 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Правительство Украины ужесточило условия получения субсидий
Правительство Украины ужесточило условия получения субсидий
Банковская система обновила исторический максимум по доходам
Банковская система обновила исторический максимум по доходам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь