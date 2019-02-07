Порошенко зарегистрирован в ЦИК кандидатом в президенты

Новости Украины: Действующего президента Украины Петра Порошенко зарегистрировали в ЦИК в качестве кандидата в президенты на следующие выборы.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Украины Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Как передает корреспондент агентства, такое решение Комиссия приняла на заседании в четверг.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля ЦИК зарегистрировала уже 41 кандидата в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.