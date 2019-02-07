Супрун рассказала, каких полномочий лишил ее суд

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала, какие именно обязанности не может теперь выполнять после решение суда об отстранении ее от должности.

Отстраненная от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обнародовала разъяснения юристов относительно того, какие именно полномочия она не может исполнять после решения суда относительно ее отстранения.

Об этом она написала в Facebook.

"Очень много внимания, в частности со стороны некоторых народных депутатов, привлек вопрос - могут ли заместители министра подписывать важные приказы для работы министерства. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, публикую разъяснения юристов о порядке исполнения обязанностей и. о. министра здравоохранения Украины. Следовательно, суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - отметила она.

В частности, по словам Супрун, не могут быть исполнены следующие полномочия (среди прочих):

согласовывать и представлять на рассмотрение Кабинета министров Украины разработанные центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета министров Украины;

издавать обязательные для исполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения по вопросам, относящимся к сфере деятельности таких органов;

представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами;

принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав;

давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения;

подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты, разработанные Минздравом Украины, в том числе согласовывать другие акты центральных органов исполнительной власти.

"Это, в частности, подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направление людей на лечение за рубежом. Поэтому сейчас внимание и работа правительства и нашей команды сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизнь пациентов!" - подчеркнула Супрун.

Она также напомнила, что на следующей неделе состоятся два важных заседания суда: 11 февраля в 14:00 в Окружном административном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства, об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра. "Рассмотрение будет. Это наша возможность разблокировать работу министерства", - прокомментировала Супрун.

Кроме того, 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. "Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения, и нам нужна ваша поддержка. Заседания будут открытыми", - подчеркнула она.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.