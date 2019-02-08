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Помпео в Европе планирует обсудить "украинский вопрос"

Помпео в Европе планирует обсудить &quot;украинский вопрос&quot;
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Государственный секретарь США Майк Помео запланировал европейское турне для обсуждения актуальных вопросов.

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе будет находиться в европейском турне, во время которого посетит по меньшей мере пять стран и обсудит вопросы безопасности, экономики, Украины и угроз со стороны России и Ирана.

Об этом официально сообщили в четверг в Государственном департаменте США, передает корреспондент.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео в период 11-15 февраля будет находиться в Будапеште, Братиславе, Варшаве, Брюсселе и Рейкьявике", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что украинский вопрос он обсудит, в частности, в венгерской столице. Помпео там встретится с высшим руководством страны, а также лидерами гражданского общества.

"11 февраля он (Помпео – ред.) прибудет в Будапешт (Венгрия), где встретится с премьер-министром Орбаном, министром иностранных дел Сиярто, министром обороны Бенко для обсуждения ряда вопросов в двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией, в том числе сотрудничество в сфере обороны, энергетики и региональной безопасности, а также поддержки Украины, пути противодействия российскому и китайскому влиянию и укрепления западного альянса", - отметили в Госдепе.

В Братиславе государственный секретарь США обсудит двусторонние отношения, роль Словакии во время председательства в ОБСЕ, а также региональные и глобальные проблемы.

Во время визита в Польшу Помпео затронет вопросы безопасности и энергетики, а также "совместных усилий по достижению мира и безопасности на Ближнем Востоке".

В Брюсселе глава Госдепартамента США встретится с Верховным представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Федерикой Могерини. При этом запланированы обсуждения сотрудничества США и ЕС, совместных усилий, направленных на восстановление демократии в Венесуэле, а также "важности укрепления европейской безопасности и преодоление угроз, которые создают Иран и Россия".

Завершающим пунктом визита госсекретаря США станет Исландия, где он будет говорить о безопасности в Северной Атлантике, будущем председательства Исландии в Совете Арктики, а также двусторонних отношениях.

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Украина, США, Госсекретарь США, Майк Помпео.
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