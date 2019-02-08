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Детективы НАБУ пришли с обысками в "Аграрный фонд"

Детективы НАБУ пришли с обысками в &quot;Аграрный фонд&quot;
10:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 7-8 февраля проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд".

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, это следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении и упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

В Бюро подчеркнули, что они обращались в "Аграрный фонд" с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служебные лица ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы. Поэтому детективы вынуждены изымать документацию в принудительном порядке, при этом представители фонда сознательно затягивают завершение следственного действия.

"В настоящее время из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили, и теперь люди ждут на морозе", - говорится в сообщении.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.

В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

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Аграрный фонд, НАБУ, Обыски, Уголовное расследование.
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