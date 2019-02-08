Более 130 тыс. должников по алиментам попали под санкции Минюста

Новости Украины: В Министерстве юстиции рассказали об ограничении прав неплательщиков алиментов на начало 2019 года.

На сегодняшний день к более чем 130 тыс. неплательщиков алиментов применяются запрет на управление транспортным средством и запрет на пересечение границы.

Как передает корреспондент, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сказала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.

Она напомнила о принятии ранее двух пакетов законов ”чужих детей не бывает”.

”Благодаря этим законам были введены следующие ограничения: запрет на управление транспортным средством и запрет на пересечение границы неплательщиками алиментов. На сегодняшний день мы имеем более чем 130 тыс. неплательщиков алиментов, к которым применены данные запреты”, - сообщила Сукманова.

Также она напомнила об экономических штрафных санкциях - от 20 до 50% суммы долга.

”62 тысячи постановлений о наложении экономических санкций - это только штрафы, я не говорю об алиментах, - мы имеем сегодня”, - подчеркнула представитель правительства.

Кроме того, Сукманова отметила, что 124 неплательщика алиментов были направлены на общественно полезные работы.

”И еще конфискация и реализация активов, ограничение свободы сроком до 2 лет. Как результат, сегодня мы имеем 4,6 млрд грн, уплаченные в пользу более полумиллиона украинских детей. И эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году”, - сказала первый заместитель министра.