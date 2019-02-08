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Европарламент в день рождения Сущенко и Балуха призвал РФ освободить политзаключенных

Европарламент в день рождения Сущенко и Балуха призвал РФ освободить политзаключенных
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ряд депутатов Евросоюза 8 февраля, в день рождения украинских политзаключенных Романа Сущенко и Владимира Балуха написали им письма.

Представительство Украины при Европейском Союзе на своей странице в Facebook сообщило, что семеро депутатов Европейского парламента и представитель Украины при ЕС сегодня, 8 февраля, в день рождения осужденных Россией активиста Владимира Балуха и журналиста Романа Сущенко, который они отмечают, призвали РФ освободить политзаключенных Кремля.

Отмечается, что европарламентарии написали письма поддержки Роману Сущенко и Владимиру Балуху  и призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных. К призыву присоединились представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и депутаты Европейского парламента Марк Демесмакер (Бельгия), Эдуард Кукан (Словакия), Чарльз Теннок (Великобритания), Михал Бони (Польша), Ребекка Хармс (Германия), Джули Уорд (Великобритания) и Анна Фотыга (Польша).

Примечательно, что в этом году украинскому журналисту Роману Сущенко исполняется 50 лет. Это уже третий день рождения, который он встречает в российской тюрьме. 

Московский городской суд 4 июня 2018 приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).

Осужденный Россией к тюремному сроку украинец Владимир Балух 8 февраля также отмечает день рождения, ему исполнилось 48 лет. активисты Крымской правозащитной группы проведут в полдень на площади Независимости в Киеве акцию "Свободу Владимиру гляделки". Организаторы сообщили, что на акции все желающие смогут написать письма гляделки и пригласили всех присоединиться к событию и поздравить Владимира с днем рождения, который он проводит в колонии Керчи.

Президент Украины Петр Порошенко по случаю дня рождения украинских политзаключенных на своей странице в Facebook заявил, что сила и выдержка украинцев Владимира Балуха и Романа Сущенко вызывают восхищение, ведь несмотря на методическое давление репрессивной кремлевской машины они не сломались. 

Он подчеркнул, что они - настоящие сыны Украины - мужественные и верные своим идеалам. Порошенко заявил, что борьба за их освобождение и свободу все политзаключенных продолжается. Он выразил убежденность, что Украина победит.

 Напомним, суд оккупированной Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении. Балух, которого незаконно осудили в оккупированном Крыму 25 января отказался принимать участие в заседании суда в аннексированной Керчи. Свой отказ Балух объяснил тем, что не принимает участи в цирке.

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Все по теме:

День рождения, Петр Порошенко, Роман Сущенко, Еврокомиссары, Владимир Балух, Политзаключенные в РФ, Пмсьма.
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