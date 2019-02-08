Скачать
Пятница, 08.02.2019
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям
Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты

Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
15:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Центризбирком в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах 31 марта: за президентство поборются 44 кандидата.

Сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины: Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Дмитрий Гнап - член политической партии "Сила людей", журналист, общественный деятель, ранее был куратором проекта "Слідство.інфо".

Александр Соловьев - лидер партии "Разумная сила". Ранее ЦИК отказала Соловьеву в регистрации, так как в своей предвыборной программе стороной переговоров признавались самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ЦИК также зарегистрировал кандидатами: Балашов Геннадий (партия "5.10"), Бессмертный Роман (самовыдвиженец), Богомолец Ольга ( самовыдвиженка), Богословская Инна (самовыдвиженка), Бойко Юрий (самовыдвиженец), Бондарь Виктор ("Возрождение"), Ващенко Александр (самовыдвиженец), Вилкул Александр ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Габер Николай (самовыдвиженец), Гнап Дмитрий ("Сила людей"), Гриценко Анатолий (партия "Гражданская позиция"), Данилюк Александр (самовыдвиженец), Деревянко Юрий ("Воля"), Добродомов Дмитрий ("Народный контроль"), Журавлев Василий ("Стабильность"), Зеленский Владимир ("Слуга народа"), Каплин Сергей (Социал-демократическая партия), Кармазин Юрий (самовыдвиженец), Кива Илья (Социалистическая партия), Корнацкий Аркадий  (самовыдвиженец), Кошулинский Руслан ("Свобода"), Кривенко Виктор ("Народный Рух Украины"), Кривонос Сергей  ("Воины АТО"), Куприй Виталий  (самовыдвиженец), Литвиненко Юлия (самовыдвиженка), Ляшко Олег (Радикальная партия), Мороз Александр ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Мураев Евгений  (партия "Наши"), Наливайченко Валентин  (партия "Общественно-политическое движение "Справедливость"), Насиров Роман  (самовыдвиженец), Новак Андрей ("Патриот"), Носенко Сергей (самовыдвиженец), Петров Владимир (самовыдвиженец), Порошенко Петр (самовыдвиженец), Ригованов Руслан (самовыдвиженец), Садовой Андрей (партия "Самопомощь"), Скоцик Виталий (самовыдвиженец), Смешко Игорь  (самовыдвиженец), Соловьев Александр ("Разумная сила"), Тарута Сергей ("Основа"), Тимошенко Юлия ("Батькивщина"), Тимошенко Юрий (самовыдвиженец), Шевченко Александр (партия "Укроп"), Шевченко Игорь (самовыдвиженец).

Таким образом, ЦИК официально завершила регистрацию кандидатов в президенты Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Россиян исключат из списка БДИПЧ ОБСЕ из-за позиции Украины

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Центризбирком, Выборы президента, Кандидаты в президенты, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
02 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
03 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
Всемирный банк обозначил приоритеты для реформ в Украине
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь