Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты

Новости Украины: Центризбирком в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов для участия в выборах 31 марта: за президентство поборются 44 кандидата.

Сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины: Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Дмитрий Гнап - член политической партии "Сила людей", журналист, общественный деятель, ранее был куратором проекта "Слідство.інфо".

Александр Соловьев - лидер партии "Разумная сила". Ранее ЦИК отказала Соловьеву в регистрации, так как в своей предвыборной программе стороной переговоров признавались самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

ЦИК также зарегистрировал кандидатами: Балашов Геннадий (партия "5.10"), Бессмертный Роман (самовыдвиженец), Богомолец Ольга ( самовыдвиженка), Богословская Инна (самовыдвиженка), Бойко Юрий (самовыдвиженец), Бондарь Виктор ("Возрождение"), Ващенко Александр (самовыдвиженец), Вилкул Александр ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Габер Николай (самовыдвиженец), Гнап Дмитрий ("Сила людей"), Гриценко Анатолий (партия "Гражданская позиция"), Данилюк Александр (самовыдвиженец), Деревянко Юрий ("Воля"), Добродомов Дмитрий ("Народный контроль"), Журавлев Василий ("Стабильность"), Зеленский Владимир ("Слуга народа"), Каплин Сергей (Социал-демократическая партия), Кармазин Юрий (самовыдвиженец), Кива Илья (Социалистическая партия), Корнацкий Аркадий (самовыдвиженец), Кошулинский Руслан ("Свобода"), Кривенко Виктор ("Народный Рух Украины"), Кривонос Сергей ("Воины АТО"), Куприй Виталий (самовыдвиженец), Литвиненко Юлия (самовыдвиженка), Ляшко Олег (Радикальная партия), Мороз Александр ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Мураев Евгений (партия "Наши"), Наливайченко Валентин (партия "Общественно-политическое движение "Справедливость"), Насиров Роман (самовыдвиженец), Новак Андрей ("Патриот"), Носенко Сергей (самовыдвиженец), Петров Владимир (самовыдвиженец), Порошенко Петр (самовыдвиженец), Ригованов Руслан (самовыдвиженец), Садовой Андрей (партия "Самопомощь"), Скоцик Виталий (самовыдвиженец), Смешко Игорь (самовыдвиженец), Соловьев Александр ("Разумная сила"), Тарута Сергей ("Основа"), Тимошенко Юлия ("Батькивщина"), Тимошенко Юрий (самовыдвиженец), Шевченко Александр (партия "Укроп"), Шевченко Игорь (самовыдвиженец).

Таким образом, ЦИК официально завершила регистрацию кандидатов в президенты Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.