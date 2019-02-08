Геращенко: Нужно принять закон о статусе политзаключенного, военнопленного и заложника

Новости Украины: Геращенко считает, что статус военнопленного, политзаключенного и заложника должен быть закреплен законодательно.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко предлагает закрепить в украинском законодательстве статус военнопленного, политзаключенного и заложника.

"Мы должны принять законопроект, который бы зафиксировал статус политзаключенного, военнопленного и заложника в украинском законодательстве в соответствии с международным правом", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Говоря о процессе переговоров относительно освобождения украинских политзаключенных и заложников, И.Геращенко отметила, что этот процесс полностью заблокирован российской стороной в ТКГ.

"Мы в прошлом году 13 раз обращались к РФ с предложением немедленно передать россиян, которые осуждены на территории Украины в обмен на политзаключенных Кремля. В этом году уже дважды мы обращались к представителям России с просьбой их забрать… Мы готовы в течение нескольких дней их передать, только отдайте нам Сущенко, Гриба, Карпюка, Клыха и других", - рассказала она.

Первый вице-спикер парламента также обратилась к представителям ОБСЕ и МККК посетить в тюрьмах украинских заложников, незаконно удерживаемых на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.