Порошенко: Агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года

Агрессия Российской Федерации против Украины началась задолго до 2014 года. Об этом сообщается на сайте президента.
"Я утверждаю, что агрессия России против Украины началась задолго до 2014 года - с целью захвата нашего телевидения, захвата нашего радио, захвата книгоиздания и книгораспространения, которые почти целиком и полностью были поставлены на службу так называемому "русскому меру", - сказал Порошенко во время двадцатой юбилейной церемонии "Всеукраинский рейтинг "Книга года".
"Нация сильна не только тогда, когда у нее есть достаточно оружия, танков и самолетов, артиллерии и систем залпового огня. Нация сильна также своими поэтами, писателями, учеными", - подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что в течение последних пяти лет "мы строили не только армию, но и укрепляли нашу национальную идентичность".
"А борьба народа за свободу, словно муза, вдохновляла наших художников. Книги и идеи порой способны преодолевать злейшего агрессора. И действуют не менее эффективно, чем оружие в руках воина", - сказал Президент.