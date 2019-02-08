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В феврале президенты Украины, Польши и Литвы посетят штап-квартиру ЛитПолУкрбриг

В феврале президенты Украины, Польши и Литвы посетят штап-квартиру ЛитПолУкрбриг
22:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президенты Украины, Польши и Литвы посетят штаб-квартиру ЛитПолУкрбриг в Люблине в феврале.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентами Польши и Литвы посетит штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Польша) в феврале этого года.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, такая договоренность была достигнута на XXVІІ заседании консультационного комитета президентов Украины и Польши проходит в пятницу в Бельведерском дворце (Варшава) под председательством заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева и государственного секретаря – руководителя офиса президента Польши Кшиштофа Щерского (Krzysztof Szczerski).

Также стороны обсудили пути возобновления процесса поисковых и эксгумационных работ в Украине.

Участники встречи также подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

"В контексте непостоянного членства Польши в Совете безопасности ООН обсудили дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для предоставления Украине практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года", - сказано в сообщении.

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Кроме того, стороны решили усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также противодействия проекту "Северный поток-2".

Делегации рассмотрели ход выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также определили приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.

"Украинская сторона пригласила польскую сторону провести следующее заседание комитета этого года в Украине", - сказано в сообщении.

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Польша, Литва, ЛитПолУкрбриг.
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