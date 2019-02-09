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Партия "Сила людей" требует от Гнапа вернуть залог в 2,5 миллиона

Партия &quot;Сила людей&quot; требует от Гнапа вернуть залог в 2,5 миллиона
09:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Политическая партия "Сила людей", которая выдвинула своим кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, просит его забрать заявление и вернуть залог

Политическая партия "Сила людей", ранее выдвинувшая кандидатом в президенты экс-журналиста Дмитрия Гнапа, обратилась к нему с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность Президента Украины от партии и вернуть залог в 2, 5 млн на счета партии. Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

"Политический совет партии "Сила людей" решил публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность Президента Украины от ПП "Сила людей" для демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога насчет партии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа Гнапа исполнить эти требования партия планирует созвать Всеукраинский съезд по этому вопросу.

Кроме того, в партии планируют после возврата денег на счета партии обеспечить возврат денег каждом по личному заявлению, а остальные деньги использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины.

Ознакомиться с полным текстом решения Политсовета партии о ситуации вокруг Гнапа можно по ссылке. Ранее руководитель организации "Слидство.Инфо" Анна Бабинец сообщила, что выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап не перечислил в 2015 году на нужды армии 15 тысяч евро, которые тогда получили журналисты "Следствия. Инфо".

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Сам Гнап это подтвердил и заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов.

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Все по теме:

Залог, Возвращение, Дмитрий Гнап, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Партия Сила людей.
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