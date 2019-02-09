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ОБСЕ предложила Украине обеспечить допуск наблюдателей от РФ на выборы в Украине

ОБСЕ предложила Украине обеспечить допуск наблюдателей от РФ на выборы в Украине
11:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным призвал Украину пересмотреть решение о допуске наблюдателей из РФ на выборы.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.

В ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он "выразил сожаление", что украинская Верховная Рада 7 февраля приняла закон, который запрещает аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц с паспортами Российской Федерации.

М.Лайчак призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

Сообщение о беседе М.Лайчака и П.Климкина распространила пресс-служба МИД Словакии.

Напомним, двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.  Согласно стандартной практике для всех наблюдательных миссий, БДИПЧ направляет запрос 56 странам-участницам для выделения наблюдателей на долгосрочную миссию на президентских выборах в Украине. 

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Все по теме:

ОБСЕ, Глава МИД Украины, Павел Климкин, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Российские наблюдатели.
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