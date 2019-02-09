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Фейгин считает, что посредником по освобождению Сущенко мог бы стать Трамп

Фейгин считает, что посредником по освобождению Сущенко мог бы стать Трамп
12:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Общественный защитник Марк Фейгин считает, что посредником по освобождению Романа Сущенко мог быб ыбть только президент США Дональд Трамп.

Общественный защитник незаконно заключенного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что нужно менять тактику переговоров по освобождению украинских политзаключенных в РФ. Об этом Фейгин рассказал в интервью.

"Москва принципиально перестает обращать внимание на свой имидж, на вопросы гуманитарного плана. Поэтому нужно менять тактику переговоров. Сторонам, ведущим переговоры с Кремлем, нужно меньше рефлексировать и более четко ставить вопрос. Нужно, используя посредников, открыто, настойчиво, прямым языком предлагать варианты обмена, обменов. По ситуации на данный конкретный момент таким посредником мог бы быть только Дональд Трамп", - сказал Фейгин.

Он мотивировал это предложение на конкретном примере следующим образом: президента США обвиняют в связях с русскими, и из желания доказать обратное, а также "ради нарциссического самолюбования, он может решить подобные проблемы: и украинских моряков, и Сущенко".

"Собственно советских диссидентов тоже освобождали Картер и Рейган. Тут ничего нового, логика здесь историческая. Поскольку проблема украинских политзаключенных – это проблема не двусторонних отношений России и Украины, а вполне глобальная", – подытожил общественный защитник.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Миссия Украины при НАТО направила письмо поддержки Сущенко

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным". 8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

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Освобождение, Дональд Трамп, Посредник, Роман Сущенко, Роман Фейгин.
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