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С начала предвыборной кампании в Киеве зафиксировано 67 нарушений

С начала предвыборной кампании в Киеве зафиксировано 67 нарушений
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полиция зафиксировала 67 правонарушений избирательного законодательства с начала кампании в Киевской области.

С начала предвыборной кампании на территории Киевской области зарегистрировано 67 правонарушений избирательного законодательства, сообщает национальная полиция Киевской области.

По словам руководителя национальной полиции Киевской области Дмитрия Ценова, нарушения выявляют не только работники полиции, представители общественных организаций и граждане.

Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции в Киеве

По факту срыва встречи с избирателями Белой Церкви одного из кандидатов в президенты в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ( хулиганство). Работники полиции на месте происшествия задержали двух человек, против пяти нарушителей составлены административные протоколы по статье 173 (мелкое хулиганство).

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Полиция, Предвыборная кампания, Нарушения, Выборы 2019.
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