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Понедельник, 11.02.2019
Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк
Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк
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Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк

Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк
10:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонской областной администрации Владиславу Мангеру в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Генпрокуратура в понедельник, 11 февраля, объявила подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонской областной администрации Владиславу Мангеру.

В документе, которое опубликовал у себя генпрокурор Юрий Луценко указывается, что Мангеру подозревают в организации убийства, то есть умышленного противозаконного причинения смерти другому человеку, совершенного с корыстных побуждений на заказ с особой жестокостью.

В сообщении о подозрении указано, что в июле 2018 года у Мангера  возникла личная неприязнь в связи с активной общественной деятельностью исполняющей обязанности управляющего делами в исполнительном комитете Херсонского городского совета Екатериной Гандзюк, которая занималась вопросом противодействия незаконной вырубке леса.

Напомним,  31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Однако, от полученных травм, 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны пять человек. Сейчас под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову – суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. 

Как сообщалось ранее, бюро Херсонской областной организации исключило Владислава Мангера из состава членов всеукраинского объединения "Батькивщина". Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019, где В. Мангеру было рекомендовано оставить должность председателя Херсонского областного совета.

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Все по теме:

ГПУ, Подозрение, Владислав Мангер, Организация убийства Гандзюк, Глава Херсонской обладминистрации, Кто заказал Гандзюк.
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