Скачать
Среда, 13.02.2019
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка
Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка
Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс 0:0 Реал Мадрид: LIVE (1-й тайм)
День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека
День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

"Это то, чего требовала Украина": Зеркаль объяснила суть поправок в газовой директиве ЕС

"Это то, чего требовала Украина": Зеркаль объяснила суть поправок в газовой директиве ЕС
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Поправки ЕС по Nord Stream 2 соответствуют требованиям Украины.

Согласование в ЕС поправок в газовую директиву устанавливает правовые рамки функционирования Nord Stream 2 по нормам ЕС, однако не снимает риски в сфере безопасности и может сделать поведение РФ еще более агрессивным.

Об этом написала в Facebok заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Елена Зеркаль.

"Первое и главное - на газопроводы из третьих стран, в том числе на Северный поток-2, будет распространено право ЕС. Это было и остается ключевым положением предложенных изменений. Именно ему противились Германия, Австрия и ряд других государств-членов. И они же наконец согласились с этим ... Однако львиная доля изменений касается того, как обеспечить это соответствие требованиям законодательства ЕС для газопроводов, которые начинаются в другой юрисдикции, то есть за пределами ЕС", - отметила Зеркаль.

ЕС согласовал новые правила по Nord Stream 2
ЕС согласовал новые правила по Nord Stream 2Читать полностью

Она пояснила, что директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" требованиям энергетического права ЕС. В частности, регулятор государства-члена может консультироваться с органами власти России, откуда происходит "Северный поток-2", и только в виде исключения Германия может получить разрешение заключить межправительственное соглашение с РФ.

Зеркаль акцентировала, что речь здесь идет только и исключительно о регулировании экономических аспектов работы газопровода. "Государства и дальше решают самостоятельно все другие вопросы, касающиеся "Северного потока-2". Например, вопросы защиты окружающей среды или безопасности. Это особенно важно для Дании, которой еще предстоит принять решение - разрешать или запрещать строительство "Северного потока-2"в своих территориальных водах. И Дания имеет достаточно аргументов для того, чтобы отказать", - отметила замминистра.

Она также акцентировала, что в рамках триалога было решено, как Комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, происходящими из третьих стран.

"Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украина. Мы постоянно подчеркивали, что "Северный поток-2" не должен иметь конкурентное преимущество от того, что может не соблюдать права ЕС. Следующая задача - обеспечить имплементацию этих изменений", - подчеркнула Зеркаль.

В то же время она отметила, что принятие этих изменений само по себе не снимает рисков в сфере безопасности "Северного потока-2". В этом контексте дипломат напомнила об очень агрессивной реакции со стороны РФ на попытки регулировать "Северный поток-2" до того, что «достроим Северный поток и разберемся с Украиной».

"Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможные санкции", - считает Зеркаль.

В завершение она отметила, что французско-немецкий консенсус относительно изменений в директивы многие восприняли как предательство, хотя на самом деле это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, в сфере безопасности.

"Это важный сдвиг, который учитывает и наши интересы. Он только приобретает свои очертания, и ни один из рисков не устранен. Но это означает, что наша позиция становится сильнее", - резюмировала заместитель министра.

Как сообщалось ранее, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок в газовую директиву ЕС, согласно которым газопровод "Северный поток-2", а также все ГТС из третьих стран, которые заходят на территорию Евросоюза, должны работать по законодательству и правилам Сообщества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Елена Зеркаль, Северный поток-2, Газовая директива ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные традиции и приметы на 13 февраля
02 В Украине впервые пройдет автоматическая индексация пенсий
03 Арктический воздух принесет похолодание: на смену снегопадам придут морозы
04 Масленица 2019: даты, история, традиции празднования
05 Поздравления с Днем святого Валентина подруге: стихи, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Балуха принудительно этапировали в Симферополь
Балуха принудительно этапировали в Симферополь
Для владельцев &quot;евроблях&quot; запустили телефонную &quot;горячую линию&quot;
Для владельцев "евроблях" запустили "горячую линию"
ВМС ВСУ в Азовском море усилятся за счет новых &quot;Кентавров&quot;
ВМС ВСУ в Азовском море усилятся за счет новых "Кентавров"
День святого Валентина 2019: душевные валентинки для любимых
День святого Валентина 2019: душевные валентинки для любимых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь