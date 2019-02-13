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Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения

Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
21:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Кабмин принял распоряжение, позволяющее Супрун исполнять обязанности министра.

Кабинет министров принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава Украины 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета Министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 года № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства.

Супрун идет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава

"Распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева", - сообщают в Минздраве.

Подчеркивается, что данное распоряжение позволяет Супрун подписать важные документы, в том числе и относительно распределения лекарств и вакцин в регионы.

"Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупки оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Минздрав, Кабмин, Ульяна Супрун.
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