США в ООН: Вывод войск РФ из Украины, единственный вариант завершения конфликта

Новости Украины: Джонатан Коэн заявил, что СШ не примет ничего меньше, чем полное восстановление контроля Украины над собственной территорией, на востоке Украины, в Крыму.

Представитель США отметил, что "мы не примем ничего меньше, чем полное восстановление контроля Украины над собственной территорией, на востоке Украины, в Крыму". Вывод войск РФ с востока Украины и Крыма - единственный приемлемый результат и единственный, который можно воспринимать.

Об этом заявил в своем выступлении в ООН представитель США Джонатан Коэн, передает Голос Америки. И. о. посла США в ООН Коэн также отметил гуманитарный аспект конфликта. "Приближается пять лет с начала российской агрессии против Украины, которая привела к гибели 10 400 человек, перемещению 1,6 млн и поставила еще 3,5 млн в затруднительное положение, когда они нуждаются в помощи", - сказал он.

Дипломат назвал "ироничным" тот факт, что именно Россия созвала заседание Совета, чтобы обсудить выполнение Минских договоренностей, ведь "именно Россия однозначно не выполняет Минские соглашения". Он отметил: "Россия продолжает вооружать, обучать, осуществлять руководство и воевать наряду со связанными с ней силами на востоке Украины, прямо нарушая свои обязательства в рамках Минских договоренностей, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня".

Коэн отметил, что Украина проявила свою поддержку мирному разрешению конфликта и выполнению Минских договоренностей продлила действие закона об особом статусе контролируемых Россией территорий на востоке Украины. Вместо этого, Москва хочет привлечь силы защиты, которые бы зафиксировали статус-кво и защищали связанные с Россией силы.

Санкции, связанные с агрессией на Донбассе останутся в силе до того времени, пока Россия в полной мере не выполнит Минские договоренности, а санкции связанные с Крымом также останутся до того, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины, заверил дипломат. Россия должна вернуть Крым, подчеркнул Коэн. "Мы не примем ничего меньше, чем полное восстановление контроля Украины над собственной территорией, на востоке Украины, в Крыму, включая территориальные воды".

Незаконность аннексии Крыма Россией отметили и другие представители международного сообщества. Во время заседания Совета Безопасности ООН ряд стран выступил с осуждением российской агрессии в Украине, а перед началом заседания восемь стран ЕС, включая Францию, Германию, Польшу, Бельгию и Великобританию, обнародовали заявление в поддержку независимости, территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Представитель России, которая инициировала заседание, в свою очередь, отверг обвинения против своей страны и заявил, что это Украина “полностью и сознательно игнорирует и саботирует Минские договоренности” и обвинил страны Запада в том, что они “покрывают” украинские действия.