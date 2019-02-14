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Судебное заседание об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру перенесли

Судебное заседание об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру перенесли
05:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Заседание суда об избрании меры пресечения подозреваемому в деле об убийстве Гандзюк перенесено на утро четверга.

Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесено на 10.30 четверга, сообщил адвокат Маси Найем.

"Судебное заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру В. Перерыв в судебном заседании до 14 февраля до 10:30", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на четверг. М.Найем также отметил, что в отводе прокуроров отказано.

"Об отводе прокурора Калита В. А. В удовлетворении отвода отказано", – написал он.

Главу Херсонской ОГА Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк

Напоминаем, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер "не понимает", почему его подозревают в этом.

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Суд, Наказание, Перерыв, Решение, Перенесено, Владислав Мангер, Дело об убийстве Гандзюк.
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