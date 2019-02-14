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Порошенко расскажет в ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

Порошенко расскажет в ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях
12:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни впервые доложит с трибуны Генассамблеи ООН о ситуации на оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

"Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказал П.Порошенко на торжествах по случая 85-летия АО "Турбоатом" в четверг в Харькове.

Он подчеркнул, что оккупация части территории Украины Российской Федерацией принесла не только многочисленные страдания гражданам, но и значительные потери для украинской промышленности.

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"Украина заплатила за это высокую цену, наивысшую – жизни своих героев", - отметил П.Порошенко.

Напомним, в Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации в Украине, созванное делегацией России по поводу четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.

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Крым, Донбасс, Доклад, Петр Порошенко, Генассамблея ООН, агрессия РФ.
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