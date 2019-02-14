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Климкин о присутствии наблюдателей РФ на выборах 2019: У марсиан больше шансов

Климкин о присутствии наблюдателей РФ на выборах 2019: У марсиан больше шансов
15:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что скорее марсиане могут иметь больше шансов стать наблюдателями на выборах в Украине, чем Россия.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter заявил, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, чем у россиян.

По словам главы украинского МИДа, у марсиан имеется больше шансов стать наблюдателями на выборах в Украине, в случае если они успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Климкин подчеркнул, что они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов, чем Россия.

 

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине. Согласно этим изменениям, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом.

По словам первого вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко отказ от российских наблюдателей в составе наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на президентских выборах является защитой национальных интересов Украины. По ее словам никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в каких-либо международных миссиях в Украине не будет. .Геращенко выразила беспокойство наличием в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ отсутствия информации о фальсификации выборов в Крыму.

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Все по теме:

РФ, Марсиане, Глава МИД Украины, Павел Климкин, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Наблюдатели на выборах в Украине 2019.
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